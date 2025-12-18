MİKA-DER, mücevher tutkunlarını bir araya getirerek 'Tasarım Sohbetleri' etkinliğini gerçekleştirdi.
Giriş: 18 Aralık 2025 Perşembe
ARZU ÇEBİ
OSMAN GEYLAN, ARZU ÇEBİ
ARZU SABANCI
DİLEK HANİF
ÇİĞDEM EŞREFİZADE
PELİN ÇEBİ
YELDA GÜRAL
GENEL
GENEL
GENEL
MİKA-DER'den 'Tasarım Sohbetleri'
MİKA-DER, mücevher tutkunlarını bir araya getirerek 'Tasarım Sohbetleri' etkinliğini gerçekleştirdi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.