Çağdaş sanat dünyası için önemli bir sergileme platformu olarak tasarlanan RS Sanat Alanı’nın M. Kıvanç Gökmen küratörlüğünde gerçekleşen “İyileştiğim Yer” sergisi açıldı.

Giriş: 01 Aralık 2025 Pazartesi
RS Sanat Alanı; M. Kıvanç Gökmen küratörlüğünde gerçekleşen ve modern bireyin var olma, iyi olma ve iyileşme hâline odaklanan çok katmanlı bir üretim alanı öneren“İyileştiğim Yer” sergisini açtı. Nişantaşı Koru’da 14 Aralıktarihine dek sanatseverlerle buluşan sergi; RS Sanat Alanı Kurucusu Filiz Yılmaz ev sahipliğinde, İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ile kültür sanat ve iş dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi. Sergi; tasarım ve pratik süreçleri açısından farklı izlekler sunan sanatçılar Ahmet Duru, Asaf Erdemli, Bedran Tekin, Ceylan Dökmen, Emrah Yücel, Gönül Nuhoğlu, Haşime Altaylı, İrfan Erdal ve İsmet Doğan’ın çalışmalarını bir araya getiriyor. Kişinin etrafında olup bitenlere karşı vicdanını ve aklını nasıl çalıştırdığına dikkat çeken sergi, bireyin kolektif hareketlerden giderek uzaklaşıp, kendi “gemisini yürütme” derdindeki bir uyum makinesine dönüşebildiğini odaklanıyor. Serginin izleyicisine yönelttikleri arasında ise “Bizi var eden doğayı, gündelik konforumuz uğruna ne kadar terk edebiliriz?”,​“Vicdanı ve ruhaniyeti, çıkar ilişkilerimize göre nereye kadar eğip bükebiliriz?”, “Sosyoekonomik şartların zorladığı dönemlerde, popüler kültürün yüzeysel ‘iyi hisset’söylemlerine kapılmadan, aklın ve mantığın açtığı diyalektik süreçlere hâlâ inanıyor muyuz?”, “Günü mü kurtarıyoruz, yoksa gerçekten çözüm mü üretiyoruz?” ve “Düşünürken gerçekten özgür müyüz, yoksa yalnızca özgür olduğumuzu mu sanıyoruz?” gibi sorgulayan ve düşündüren soruları yer alıyor.


