Lezzet tutkunları bir arada...

Inari Omakase’nin yeni omakase menüsü, özel bir tadım etkinliğiyle tanıtıldı; iş ve cemiyet hayatından Fulya-Umut Özkanca, Cefi-Yasemin Kamhi, Moris-Pınar Kohen gibi seçkin konuklarının katıldığı gecede menü, büyük beğeni topladı. İstanbul ve Bodrum’daki dört lokasyonunda misafirlerini ağırlayan Inari Omakase, her iki ayda bir mevsimsel ürünlerle oluşturulan Omakase menüsüyle Uzak Doğu mutfağını modern bir çizgide yeniden yorumluyor. Yeni sezonda deniz ürünleri ağırlıklı tabakları, incelikli sunumlarıyla öne çıkan omakase menüsünün tanıtıldığı tadım etkinliği, iş ve cemiyet hayatından seçkin isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Zengin bir menünün yer aldığı gecede; Akami, Szechuan Ponzu, Tapioka cipsi ve fındık kremasıyla hazırlanan Ton Balıklı Crudo, keçi peyniri-Szechuan kreması, ekşi elma jeli tatlandırılan Somon ve Pancar Tartar, dinlendirilmiş ördek etinden hazırlanan Kaz Ciğeri Mantısı ve ana yemek olarak sunulan ahududu, kuzugöbeği mantarı, Yuzu Kosho Hollandez Sosu ile eşsiz bir lezzet yaratan dana eti gibi özenle kurgulanmış tabaklar sunuldu. Finalde ise armut ve karamelize bademle hazırlanan Bitter Çikolatalı Ganaj ile zarif bir kapanış yapıldı.