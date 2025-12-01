Sabancı Ailesi, Hacı Sabancı'yı andı

Sabancı Ailesi, 2012 yılından bu yana 1998 yılında yaşamını yitiren Hacı Sabancı’yı anmak için Adana’da anma konseri programı düzenliyor. Bu sene de ailenin tüm üyeleri Adana’da buluşarak merhum Hacı Sabancı anısına düzenlenen etkinliğe katıldı. Anma programı için tüm Sabancı Ailesi fertleri Adana'ya gitti. Arzu- Ömer Sabancı ve büyük oğulları Hacı Sabancı ile Özcan Sabancı çocukları ve torunları ile her zaman olduğu gibi geceye kusursuz ev sahipliği yaptı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in de yer aldığı gecede Çukurova Senfoni Orkestrası şefi Eray İnal yönetiminde Kubat sahne aldı. İş dünyasındaki başarıları ile tanınan Hacı Sabancı, 26 Haziran 1998 yılında hayata gözlerini yumdu.