Riyad'da Sabancı'ya ödül...

Yazar Aslıhan Koruyan Sabancı Riyad’da düzenlenen özel bir törende World Gourmand Cookbook Awards –30. Yıl Üstün Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.

Giriş: 01 Aralık 2025 Pazartesi
Yazar Aslıhan Koruyan Sabancı Riyad’da düzenlenen özel bir törende World Gourmand Cookbook Awards – 30. Yıl Üstün Başarı Ödülünü World Gourmand Cookbook Awards Başkan yardımcısı Sayın Edouard Cointreau’nün elinden aldı. 1995-2025 yılları arasında daha önce “Best in the World” ödülü almış 212 ülke ve 1200ü aşkın ödüllü kitap arasından her ülke için sadece bir yazar ve bir kitabın ödüllendirildiği törende Sabancı'nın ödülünü takdim ederken Başkan Cointreau şu sözleri ekledi:


“Aslıhan Koruyan Sabancı’yı Doğanın Terapötik Reçeteleri” kitabı için tebrik ediyorum. Doğanın şifa veren bilgeliğiyle okuru yeniden buluşturan, derin bir eser. Geleneksel bilgileri modern farkındalıkla birleştiren bu kitap, hem biyoçeşitliliğe bir saygı duruşu hem de bütünsel iyilik hali için pratik bir rehber niteliğinde. Şifalı bitkilerden taş terapisine, yogadan Ayurveda nefes ve ses terapisine kadar her bölüm, nesiller boyunca aktarılan bilgiyle zenginleştirilmiş. Zarafet, özen ve kişisel deneyimle yoğrulmuş çalışmaların şifa ve dengenin eşsiz bir armağanı.. Aslıhan Türkiyede yemek kültürü konusunda hem araştırmacı hem akademisyen kimliğiyle bir değer, her iki yılda bir yeni bir kitap, yeni bir konsept ortaya koyuyor ve yayınladıktan iki yıl sonra bu konsept dünyada trende dönüşüyor. Türkiye’yi ve Akdeniz coğrafyasında sağlığı temsil ettiğin için çok teşekkür ediyoruz Aslıhan.” Aslıhan Koruyan Sabancı ise özel geceden heyecanlı anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

