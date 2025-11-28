Cemiyet hayatının tanınan ismi Derin Mermerci, bu kez sahne ışıklarını iyilik için yaktı. Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve toplumda bu bilinci yaymak amacıyla kurulan "Bir Can Bir Candır" derneğiyle bugüne kadar yüzlerce cana sahip çıkan Mermerci, "Bir Can Bir Candır Gazinosu" adıyla özel bir gece düzenledi. Beyoğlu' Çapa Pera'da düzenlenen 300 seçkin davetlinin katıldığı gecede şarkıcı Hande Yener ve Cenk Eren başarılı sahne performansları ile davetlşlere unutulmaz bir gece yaşattı. Geceden elde edilen gelir Bir Can Bir Candır Derneği'ne bağışlanacak.

Onur AYDIN