Boğaz'da davet...

10 yıldır Azerbeycan'ın Gabala şehrinde hizmet veren Chenot Palace, Four Seasons Bosphorus otelinde öğlen ve akşam yemeği davetinde Istanbul'un sevilen simalarına sunum yaptı. Davetliler Tabia Group CEO'su Uygar Koçaş, Dr. Christina Papamarkau ve Satiş Müdürü Jala Shikhaliyeva'nin multivizyon sunumuyla verdiği bilgiler sonrası ilk fırsatta hücre yenilemeye gitmek istediklerini belirtti. Dr. Christina Papamarkau ayri bir odada davetlilerin tek tek enerji check-up'ını yaparak kendilerin vücutları hakkında bilgi verdi.

Hakan YAĞCI