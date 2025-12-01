Çağdaş sanat dünyası için önemli bir sergileme platformu olarak bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşımla tasarlanan RS Sanat Alanı'nın M. Kıvanç Gökmen küratörlüğünde gerçekleşen "İyileştiğim Yer" sergisi açıldı.
Giriş: 01 Aralık 2025 Pazartesi
FİLİZ YILMAZ, DAVUT-GÜLDEN GÜL, ZİYA YILMAZ
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
“İyileştiğim Yer” sergi...
Çağdaş sanat dünyası için önemli bir sergileme platformu olarak bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşımla tasarlanan RS Sanat Alanı'nın M. Kıvanç Gökmen küratörlüğünde gerçekleşen "İyileştiğim Yer" sergisi açıldı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.