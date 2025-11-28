10. yıla özel davet...

Maison Francis Kurkdjian, modern parfüm dünyasının en ikonik kokularından Baccarat Rouge 540’ın 10.yılını Pera Palace Hotel’in tarihi atmosferinde düzenlediği özel bir davetle kutladı.Maison Francis Kurkdjian Türkiye distribütörü ve NeoBloom’un kurucuları Birgül Ulucan Öztürk ve Gamze Ulucan’ın ev sahipliğinde; markanın kurucu ortağı Marc Chaya’ nın da katılımıyla gerçekleşen gece, sanat, moda ve cemiyet dünyasından Murat Pilevneli, Elif Dürüst, Şirin Yalçın gibi isimleri bir araya getirdi. Baccarat Rouge 540’ın ışıltılı kırmızısından ve kristal parlaklığından esinlenilerek hazırlanan bu gecede, misafirler Baccarat Rouge 540’ın büyülü dünyasını yakından deneyimledi.