Rahmi M. Koç Bilim Madalyası sahibini buldu

Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nın bu yılki sahibi Prof. Dr. Ufuk Akçiğit oldu.

Giriş: 27 Kasım 2025 Perşembe
Koç Üniversitesi'nin bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla verdiği 'Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası' bu yıl 10'uncu kez sahibini buldu. Divan Kuruçeşme'de düzenlenen törene Koç Holding Onursal Başkanı ve aynı zamanda Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Rahmi Koç da katıldı. Chicago Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Ufuk Akçiğit’e ödülü, Rahmi M. Koç tarafından verildi. Aynı zamanda Dünya Para Fonu (IMF) danışma kurulunda da yer alan Akçiğit, bu prestijli ödülle uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini eklemiş oldu. Koç Üniversitesi, bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla Türkiye’nin yetiştirdiği yurt içinde veya dışında evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmuş henüz 50 yaşını tamamlamamış başarılı ve öncü bilim insanlarını ödüllendirmek üzere Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası ödül programını 2016 yılında başlattı. Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’na aday olacak bilim insanları, Koç Üniversitesi tarafından çeşitli bilim alanlarında uzman isimlerden oluşan ‘Seçici Kurul’ üyeleri tarafından belirleniyor. 2016 yılından başlayarak bir yıl Fen, Mühendislik ve Tıp Bilimleri ve sonraki yıl da İdari, Sosyal, İnsani Bilimler ve Hukuk alanlarında verilmiştir.

