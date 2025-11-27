Sabancı, öğrencilerle buluştu

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, üniversitenin yüksek lisans öğrencileriyle buluştu. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Profesyonel Yüksek Lisans programları kapsamında Managerial Skills Development dersi veren Dr. Yusuf Soner ile Personal Branding dersi veren Dr. Şule Yalçın’ın önderliğinde düzenlenen buluşmada Güler Sabancı, üniversiteyle olan güçlü bağlarını vurguladı. Sabancı Üniversitesi’nin Altunizade’deki Dijital Kampüsü’nde gerçekleşen ve yüksek lisans öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği bu buluşmada Güler Sabancı, yaşam boyu öğrenmenin önemine dikkat çekti.