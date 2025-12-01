Tasarım ve inovasyon buluştu

Kalebodur, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay ev sahipliğinde özel bir davet düzenledi. İlham ve tasarım dolu gerçekleşen davet iş ve cemiyet dünyasından seçkin isimleri aynı çatı altında buluşturdu. rojehane çatısı altında Bilge Kuru’nun organizasyonundaki etkinlikte yeni nesil mağazacılık anlayışıyla tasarlanan showroom’un sıcak atmosferi, davetlilere hem tasarımı hem de ilham veren mekan kültürünü bir arada sunan keyifli bir deneyim yaşattı. Mekanın ruhuyla uyumlu dekorasyon, davetlileri karşılayan zarif detaylar daveti öne çıkaran unsurlardan oldu. Misafirler, özel alanları gezerken hem keyifli sohbetler etti hem de marka dünyasına daha yakın bir perspektiften tanıklık etti. Tasarım, mimari ve estetiğin buluştuğu showroom’da konuklar; markanın yenilikçi koleksiyonlarını inceleme fırsatı buldu.