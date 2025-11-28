TOÇEV yararına etkinlik...

Aslı Özdemir organizasyonuyla girişimci markaları buluşturan Christmas Wonderland, Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da gerçekleşti. Brands and More’un hayata geçirdiği, çok sayıda ünlü ismin de katılarak destek verdiği etkinlik; alışveriş, eğlence ve ilham veren sohbetlerle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşattı. TOÇEV yararına düzenlenen Christmas Wonderland, gün boyu dopdolu bir program sundu. Christmas Wonderland’te; Şükran Yıldız, Seyfettin Ozvural, Sercan Yaşar, Tuğba Özerk, Nihan Akın, Merve Mermer, Feyza Civelek, Yonca Evcimik, Ece Gürsel, Beste Korkmaz, Zeynep Dizdar, Pınar Özkan, Tuna Tüner, Ayşe Tolga gibi ünlü isimler söyleşileriyle ve keyifli sahneleriyle katılımcılarla buluşarak gün boyu ilham verici sohbetler gerçekleştirdiler.