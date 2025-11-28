Yeni koleksiyona davet

Amerikan spor giyiminin köklü markası GANT, Sonbahar/Kış 2025 koleksiyonunu “The Art of Craft” temasıyla 26 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirdiği özel bir davetle tanıttı. Moda, iş ve sanat dünyasından çok sayıda seçkin ismin katıldığı etkinlikte, markanın 75 yılı aşkın zanaatkârlık mirası, el işçiliği geleneği ve zamansız şıklığı benzersiz bir atmosferde bir araya geldi. Sunuculuğunu Feyyaz Şerifoğlu’nun üstlendiği gecede, davetliler GANT’in “The Art of Craft” anlayışını tüm detaylarıyla hissettiler. Gecede ünlü şef Efe Anıl Çetin’in zanaatkârlık mirasını kendi mutfağında yeniden yorumlayarak hazırladığı özel menü davetlilerden tam not aldı. Etkinlikte, piyanist ve aranjör Emir Ersoy’un canlı performansı geceye sanatsal bir dokunuş yaparken, markanın zarafet ve ustalık temasını müzikle buluşturdu.