Riyad'da Sabancı'ya ödül...

Yazar Aslıhan Koruyan Sabancı Riyad'da düzenlenen özel bir törende World Gourmand Cookbook Awards –30. Yıl Üstün Başarı Ödülünün sahibi oldu.

Giriş: 01 Aralık 2025 Pazartesi

DEMİR-ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

Riyad'da Sabancı'ya ödül...

Yazar Aslıhan Koruyan Sabancı Riyad'da düzenlenen özel bir törende World Gourmand Cookbook Awards –30. Yıl Üstün Başarı Ödülünün sahibi oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah'ın sonbahar tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
“İyileştiğim Yer” sergi...

Çağdaş sanat dünyası için önemli bir sergileme platformu olarak bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşımla tasarlanan RS Sanat Alanı’nın M. Kıvanç Gökmen küratörlüğünde gerçekleşen “İyileştiğim Yer” sergisi açıldı.
Boğaz'da davet...

Ünlü hanımlar Boğazda gerçekleşen davette bir araya geldiler.
Riyad'da Sabancı'ya ödül...

Yazar Aslıhan Koruyan Sabancı Riyad’da düzenlenen özel bir törende World Gourmand Cookbook Awards –30. Yıl Üstün Başarı Ödülünün sahibi oldu.
Sabancı Ailesi, Hacı Sabancı'yı andı

Sabancı Ailesi, 1998 yılında hayatını kaybeden ikinci kuşak aile üyesi Hacı Sabancı için Adana’daki anma programında bir araya geldi.

TOÇEV yararına etkinlik...

Aslı Özdemir organizasyonuyla girişimci markaları buluşturan Christmas Wonderland, İstanbul’da gerçekleşti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.