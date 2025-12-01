Yazar Aslıhan Koruyan Sabancı Riyad'da düzenlenen özel bir törende World Gourmand Cookbook Awards –30. Yıl Üstün Başarı Ödülünün sahibi oldu.
Giriş: 01 Aralık 2025 Pazartesi
Riyad'da Sabancı'ya ödül...
