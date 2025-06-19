Seyahat rotaları İskoçya...

Seyahat etmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi seven iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerinden Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin yeni rotası İskoçya oldu. Geçtiğimiz hafta Tarihi dokusu ve gayda seslerinin yükseldiği Britanya ülkelerinden İskoçya’ ya seyahat eden Sabancı Ailesi yeniden kışa dönüş yaptı. Tarih ile doğanın bir bütün olduğu İskoçya'da dolaşan Nazlı Sabancı o anları "İskocya’da bahar" notuyla paylaştı. Minik kızları Arzu Alara'da seyahatlerinde anne ve babasıyla birlikteydi. Yürümeye başladığı görülen minik Sabancı'nın keyifli anlarını annesi Nazlı Sabancı sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.