Babalar Gününüz kutlu olsun...

En özel günde, babalarına ve çocuklarına olan sevgilerini dile getiren iş dünyasının ünlü isimleri, Babalar Günün'de HT Kulüp aracılığıyla derin sevgilerini birkez daha gösterdiler. Bizi yetiştiren, her daim arkamızda duran babalarımızın ve cemiyet hayatının fedakârlık, sevgi ve sabır gösteren babalarının, Babalar Günü'nü HT Kulüp olarak biz de kutluyoruz.

Mete VARDAR:

Çok özel bir duygu. Bu duyguyu çok yoğun yaşıyorum ben. Önemli olan sorumluluklarımızı yerine getirebilmek. Çocuklarımızı doğru bir şekilde yetiştirebilmek için onlara katkı sağlayabilmek. Bu anlamda kendimin şanslı olduğunu düşünüyorum. Bu hafta sonu çocuklarımla birlikte yurtdışı tatilindeydim. Şubat ayında kızımla birlikte on gün Kıbrıs tatilindeydim. Oğlum 21 yaşında hep bizimle vakit geçirebiliyor. Bunlar benim için güzel şeyler. Babalar gününde benim için en anlamlı hediye onların iyi olması. Ben zaten bu mutluluğu her gün yaşıyorum. Sadece kendimin değil bütün babaların, kendini baba gibi hissedenlerin, tüm dostlarımın Babalar Günü kutlu olsun.

Nejdet AYAYDIN:

Ben bu yaşıma kadar ne öğrendiysem babamdan öğrendim. Bana işimi öğretti, bana adil olmayı öğretti. Babam bana sevgi ve güç kattı. Bende şimdi babamdan öğrendiklerimin aynılarını çocuklarıma aşılamaya çalışıyorum. Bu babalar Günü’nde kızım Londra’da okuyor. Onun yanına gideceğim. Onunla o mutlu günü orada kutlayacağız. Babalığın bir tarifi yok. Yaşamak lazım.

Cihan KAMER:

Ben baba olduğumda 20 yaşındaydım. Çok gençtim tüm gayretim bir sermaye oluşturmak, büyütmek ve çocuklarım için hayat hazırlamaktı. Bizim yetişme tarzımızda babalarımızın bir varlığı olsa dahi kendi varlığını kendin oluşturma zorunlulukları vardı. O yüzden yaşım gereği baba olmayı çok yaşayamadım. 10 gün önce dede oldum. Yeni yeni dedelik ve babalık duygularını yaşıyorum. Babalar Günü 365 günde bir kere olan bir olay ama sağ olsunlar onlar bana babalığımı, atalığımı her gün tattırıyorlar. O sembolik günde de ufak tefek hediyeler alıp ziyaret ediyorlar.

Nuri DEVELİ:

Baba olmak çok değerli bir duygu. İnsan baba olduğunda evladın ne demek olduğunu çok daha iyi anlıyor. Baba olduktan sonra tüm öncelikleriniz değişiyor. Sevgili kızım Ela doğduğunda dünyalar benim oldu diyebilirim. Hani derler ya baba dağdır diye gerçekten öyle. Biliyorsunuz ki babamı yakın bir zamanda kaybettim. Babam yaşarken çok güzel bir baba oğul ilişkimiz vardı. Sevdiklerime artık şunu diyorum; hayat çok telaşlı. Önemli olan şey hayatı ıskalamamak. Babamla çocukluğumda, gençliğimde çok güzel anılar biriktirdim. Babam sadece benim babam değildi. O çalışanlarının, semtindeki ihtiyaç sahiplerinin ve tüm çocukların babasıydı. Biz Babalar Günü’nü her yıl babamın evinde kutlardık. Bu yıl bizim için buruk olacak. İlk defa Babalar Günü’nde arayacağım bir babam yok. Hayat bir döngü aslında orada da baba olmanın, evlat sahibi olmanın ne kadar değerli olduğunu tekrar hatırlatıyor. O yüzden bu yıl yine çocuklarımla beraber babamı ziyaret edeceğiz. Ben bütün sıfatlardan sıyrılarak baba kelimesinin karşılığını verebilme gayreti içindeyim.