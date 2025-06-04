Yeni yaşa eğlenceli 'Merhaba'

Tezman Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ralf Tezman'ın eşi Sanem Tezman, yeni yaşına dostlarının hazırladığı sürpriz bir partiyle merhaba dedi. Doğum günü pastasına hayran kalan Sanem Hanım, İstanbul'daki ünlü bir restoranda yeni yaşını kutladı. Partiye şarkıcı Kenan Doğulu eşi Beren Saat, Ronit Gülcan, Melda Kosif, Maya Bitargil, Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Fulya Özkanca gibi çok sayıda yakın arkadaşı katıldı. Eğlenmeye doyamayan Tezman, dilek tutup mumlarını üfledi. Tezmanlar dostlarıyla geç saatlere kadar dans edip kutlama yaptı.