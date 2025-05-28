Akademisyen Başak, son yolculuğuna uğurlandı

Boğaziçi Üniversitesi kurucularından Profesör Doktor Oya Başak, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Bebek Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan akademisyen, alkışlar eşliğinde uğurlandı. İş ve cemiyet dünyasından birçok isim, cenaze töreninde hazır bulundu. Sabancı Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Güler Sabancı, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, Cem-Ümit Boyner ve Tansa Ekşioğlu ile Derin Mermerci üzgün halleriyle dikkat çekti.

Eren GÜREL