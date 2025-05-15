Boyner bebek bekliyor...

Cem Boyner 1982 yılında Bilgün Sazak Dereli ile evlenmiş, bu evliliğinden de Emine ile ikizleri Elif ve Ayşe dünyaya gelmişti. Ayşe Boyner geçtiğimiz yıl ise yönetmen Metin Anter’le ilişki yaşamaya başlamıştı. Ayşe Boyner modacı Hakaan Yıldırım’ın defilesine karnı burnunda katıldı. Boyner'in yakın arkadaşı Rachel Araz, Ayşe Boyner’in fotoğrafını “Tanrıya şükür sen hamilesin, ben değil” sözleriyle paylaştı. Ayşe Boyner, 2020 yılında iş insanı Cem Telvi ile nikah masasına oturmuş ancak evliliği bir yılın sonunda bitmişti.