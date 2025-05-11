İş insanı Nejdet Ayaydın'ın eşi Emel Ayaydın, Ht Kulüp'le birlikte Anneler Günü'nü kutladı. Yağmur ve Doruk adında iki çocuğu olan Emel Hanım, anne olmanın güzelliklerini kameralarımıza anlattı. Kendi annesinden gördüğü sevgiyi ve şefkati kendi çocuklarına aktardığını söyleyen Ayaydın, çocuklarıyla iletişiminde annesinden öğrendiklerini yansıttığını söyledi. 'Çocuklarım her zaman önceliğim' diyen Emel Ayaydın, hayattaki en büyük hazinesinin oğlu ve kızı olduğunu belirterek, çocuklarından dolayı geleceğe umutla baktığını anlattı. Annesini covid-19 döneminde kaybettiğini hüzünle anımsayan Emel Hanım, kamerlarımız aracalığıyla annesine duygusal bir mesaj gönderdi. 'Annecim, seni çok seviyorum. Seni çok özledim.Rahat Uyu...' sözleriyle merhum annesini anan Ayaydın, sözlerini tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak noktaladı.