Anneler Günü'nü kutladılar...

Dünyaya gözlerimizi ilk açtığımız günden beri, üzerimizden emeğini, sevgisini ve desteğini eksik etmeyen, sadece bir gün değil, yılın her günü değer verilmeyi hak eden annelerimizin ‘Anneler Günü’nü tüm kalbimizle kutluyoruz. Bu yıl ki Anneler Günü’nde cemiyet hayatının ünlü isimleri yine çocuklarıyla muhteşem bir gün geçirdiler. Hemen hemen tüm ünlüler, anneleriyle olan fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşıp duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Aynı zamanda çocuklar da annelerine güzel sürprizler yapıp ailece keyifli saatler geçirdiler. Cemiyet hayatının ünlü annelerinden Hediye Güral Gür, Tuba Develi, Emek Külür, Hande Sezer bu özel günü HT Kulüp kameralarıyla birlikte kutladılar.

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