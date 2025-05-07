Altay, okurlarıyla buluştu...

Sağlıklı yaşam ve sürdürülebilir iyilik hali yolculuğuna katkı sunmayı amaçlayan Ebru Zeynep Altay, ilk kitabı “Longevity Tariflerle Tabağın Değişsin, Sen Değiş”in tanıtımını dostlarıyla birlikte gerçekleştirdi. Shangri-La Bosphorus’ta gerçekleşen davet, iş, sanat ve cemiyet hayatından seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Altay’ın kitabındaki reçetelerden Shangri-La Bosphorus’un şefi tarafından hazırlanan sağlıklı ve şık sunumlar misafirlerden büyük ilgi gördü. Destek Yayınları etiketiyle yayımlanan kitap, yalnızca tarif sunmakla kalmıyor; okuyuculara sürdürülebilir sağlık ve farkındalıklı yaşam için bilimsel temellere dayanan kapsamlı bir rehber sunuyor. Ebru Zeynep Altay tanıtımda yaptığı konuşmada, “Sağlık detokslarla değil, süreklilikle gelir” diyerek tabaktaki değişimin yaşamın geneline yansıyan bütünsel bir dönüşümün başlangıcı olduğuna dikkat çekti. Kitapta yer alan glütensiz, rafine şekersiz tarifler, alışveriş listeleri, günlük planlama rehberleri ve uygulamalı içeriklerin yanı sıra; sosyal çevre, fiziksel aktivite, maneviyat ve yaşam dengesi gibi konular da ele alınıyor. Aynı zamanda “21 Günde Şekersizsiniz” programının temelini oluşturan bu eser, katılımcı deneyimleriyle de zenginleştirilmiş. Tüm satış gelirini Mika-Der’e bağışlayan Altay, bu özel projeyi toplumsal faydayla buluşturdu. Altay’ın Mika-Der’e verdiği bu gönülden destek, kitabı sadece kişisel değil, toplumsal bir dönüşüm aracı haline getiriyor.

Onur AYDIN