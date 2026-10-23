Minik Leo Aras için özel kutlama...

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Feryal Gülman, torunu Leo Aras’ın dünyaya gelişini Çırağan Sarayı’nda düzenlediği özel ve şık bir davetle kutladı. Mavi ve beyaz tonlarındaki zarif çiçek aranjmanları ile ayı temalı detayların öne çıktığı kutlamada, "Hoş geldin Leo Aras" konseptiyle hazırlanan masalar davetlilerin beğenisini topladı. Özel günde Feryal Gülman’ı, oğlu Aslan Kemal Gülman, gelini Mariam Gülman ve minik torunu Leo Aras yalnız bırakmadı. Aile üyelerinin yanı sıra cemiyet ve iş dünyasından Dalia Garih, Beyza Uyanoğlu, Monik İpekel gibi yakın dostların da katıldığı davette keyifli anlar yaşandı.