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Minik Leo Aras için özel kutlama...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Feryal Gülman, torunu Leo Aras'ın dünyaya gelişini, düzenlediği özel ve şık bir davetle kutladı.

Giriş: 23 Ekim 2026, Cuma 10:13
Minik Leo Aras için özel kutlama...
ASLAN KEMAL-MARIAM, LEO ARAS GÜLMAN
MONİK İPEKEL, FERYAL GÜLMAN, YASMİN ERBİL 
FERYAL GÜLMAN, BEYZA UYANOĞLU
BURCU ERSÖZ, FERYAL GÜLMAN, BAHAR ŞER
FERYAL GÜLMAN, DALİA GARİH 
GENEL
GENEL
Minik Leo Aras için özel kutlama...
ASLAN KEMAL-MARIAM, LEO ARAS GÜLMAN
MONİK İPEKEL, FERYAL GÜLMAN, YASMİN ERBİL 
FERYAL GÜLMAN, BEYZA UYANOĞLU
BURCU ERSÖZ, FERYAL GÜLMAN, BAHAR ŞER
FERYAL GÜLMAN, DALİA GARİH 
GENEL
GENEL

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Feryal Gülman, torunu Leo Aras’ın dünyaya gelişini Çırağan Sarayı’nda düzenlediği özel ve şık bir davetle kutladı. Mavi ve beyaz tonlarındaki zarif çiçek aranjmanları ile ayı temalı detayların öne çıktığı kutlamada, "Hoş geldin Leo Aras" konseptiyle hazırlanan masalar davetlilerin beğenisini topladı. Özel günde Feryal Gülman’ı, oğlu Aslan Kemal Gülman, gelini Mariam Gülman ve minik torunu Leo Aras yalnız bırakmadı. Aile üyelerinin yanı sıra cemiyet ve iş dünyasından Dalia Garih, Beyza Uyanoğlu, Monik İpekel gibi yakın dostların da katıldığı davette keyifli anlar yaşandı.

Leo Aras Feryal Gülman davet
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