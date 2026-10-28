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Turizmin geleceği konuşuldu...

Hediye Güral Gür ATF26'da Konuştu: "Turizmde Rekabetin Anahtarı Nitelikli Yatırım ve Farklılaşan Konseptler"

Giriş: 28 Ekim 2026, Çarşamba 09:21
Turizmin geleceği konuşuldu...
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
GENEL
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
Turizmin geleceği konuşuldu...
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
GENEL
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR

Uluslararası Antalya Turizm Fuarı (ATF26) kapsamında gerçekleştirilen "CEO Liderler Söyleşisi: Belirsizlikte Liderlik Etmek" paneli, turizm sektörünün öncü isimlerini bir araya getirdi. Osman Ayık’ın moderatörlüğünü üstlendiği oturumda; turizm yatırımlarının geleceği, kriz yönetimi, küresel ekonomik dalgalanmalar ve değişen pazar dinamikleri masaya yatırıldı. Sektörün vizyoner isimlerinden Hediye Güral Gür, panelde yaptığı konuşmada Türkiye turizminin küresel ölçekteki rekabet gücünü koruyabilmesi için nitelikli yatırımların ve ezber bozan konaklama konseptlerinin önemine dikkat çekti. Turizmde standart yaklaşımların ötesine geçilmesi gerektiğini vurgulayan Güral Gür, farklı destinasyonların yapısına uygun olarak geliştirilen özgün deneyimlerin misafir memnuniyetindeki belirleyici rolünü aktardı. Uzun vadeli yatırım vizyonuyla hareket etmenin altını çizen Gür, sürdürülebilir büyüme stratejilerinin sektörün belirsizlik dönemlerindeki en büyük güvencesi olduğunu ifade etti.

"Sağlıklı Yaşam Turizminin Potansiyeli Yüksek"

Geleceğin seyahat trendleri ve değişen misafir beklentilerine değinen Hediye Güral Gür, özellikle sağlıklı yaşam (wellness) turizminin önümüzdeki dönemde çok daha kritik bir konum kazanacağını belirtti. Nitelikli hizmet anlayışı ve yüksek standartlarla harmanlanan bu tür niş alanların, Türkiye'nin turizm potansiyelini yukarı taşıyacağını vurguladı. Değişen dünya koşullarında güçlü liderlik ve yüksek hizmet kalitesinin önemini bir kez daha ortaya koyan panel, sektör temsilcilerinden yoğun ilgi gördü.

ATF26 Hediye Güral Gür
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