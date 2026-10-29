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New York'ta geleneksel gala

American Turkish Society (ATS) tarafından New York'ta düzenlenen 2026 Geleneksel Gala Gecesi; Suzan Sabancı, Güler Sabancı, Çiğdem Sabancı ve diplomatik temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti. Türk gençlerinin eğitimi için gecede 1 milyon dolar bağış toplandı

Giriş: 29 Ekim 2026, Perşembe 10:03
New York'ta geleneksel gala
SUZAN SABANCI, NEW YORK'TAKİ GALANIN EV SAHİPLİĞİNİ ÜSTLENDİ
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
New York'ta geleneksel gala
SUZAN SABANCI, NEW YORK'TAKİ GALANIN EV SAHİPLİĞİNİ ÜSTLENDİ
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI

American Turkish Society (ATS) tarafından düzenlenen 2026 Geleneksel Gala Gecesi, dün akşam New York’un önemli davet mekânlarından Cipriani 42nd Street’te gerçekleştirildi. Gecenin öne çıkan isimlerinden biri, American Turkish Society Eş Başkanı Suzan Sabancı oldu. Türkiye ile ABD arasındaki kültürel, eğitim ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine uzun yıllardır katkı sağlayan Sabancı, eş başkanlık görevindeki son döneminde düzenlenen galaya katıldı. Geceye iş, sanat, akademi ve diplomasi dünyasından 300’ü aşkın davetli katıldı. Türk iş dünyasının önemli isimlerinden Güler Sabancı ve Çiğdem Sabancı’nın da yer aldığı gecede, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi, Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi ve New York Başkonsolosu da yer aldı.

American Turkish Society
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