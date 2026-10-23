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20. yıl gururu...

Bilgün Sazak Dereli, adını taşıyan Bilgün Dereli Anaokulu'nun 20. kuruluş yıldönümü kapsamında okulu ziyaret etti.

Giriş: 23 Ekim 2026, Cuma 17:49
20. yıl gururu...
BİLGÜN SAZAK DERELİ
BİLGÜN SAZAK DERELİ
BİLGÜN SAZAK DERELİ
BİLGÜN SAZAK DERELİ
BİLGÜN SAZAK DERELİ
BİLGÜN SAZAK DERELİ
BİLGÜN SAZAK DERELİ
20. yıl gururu...
BİLGÜN SAZAK DERELİ
BİLGÜN SAZAK DERELİ
BİLGÜN SAZAK DERELİ
BİLGÜN SAZAK DERELİ
BİLGÜN SAZAK DERELİ
BİLGÜN SAZAK DERELİ
BİLGÜN SAZAK DERELİ

İş ve cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Bilgün Sazak Dereli, kuruluşunun 20. yılını kutlayan Bilgün Dereli Anaokulu’na özel bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Okul Müdürü Nesrin Çoban, okul öğretmenleri, çalışanlar ve minik öğrencilerle bir araya gelen Dereli, duygusal anlar yaşadı. Eğitime verilen desteğin önemine vurgu yapan Bilgün Sazak Dereli, kendi adını taşıyan bir eğitim kurumunun 20 yıldır binlerce çocuğa ışık olmasından duyduğu gurur ve mutluluğu dile getirdi. Sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin detayları ve hislerini paylaşan Bilgün Sazak Dereli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bugün 20. Yıl kutlaması için Bilgün Dereli Anaokulu’nu ziyaret ettim. Sevgili Anaokulu Müdürü Nesrin Çoban ve değerli öğretmenleri, çalışanları ve harika öğrencileri ile beraber çok güzel bir gün geçirdim. Bu okulun benim adımı taşıması benim için büyük mutluluk. İnsan hayatı boyunca pek çok güzel hediye alır. Ama benim aldığım en güzel, en anlamlı hediye; içinde birbirinden güzel, akıllı, yetenekli çocukların büyüdüğü, öğrendiği Bilgün Dereli Anaokulu oldu." Dereli'nin paylaşımına Cem Boyner, Güler Sabancı gibi dostları yorum yaptı. Kutlama programı, minik öğrencilerin neşeli gösterileri ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

Bilgün Dereli Anaokulu Bilgün Sazak Dereli
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