Haberturk
Güncel Davetler Caddeler Haftanın Şıkları Moda Tatil Söyleşi Jet Set Magazin Hattı Galeri Video
BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
HTKulüp Logo
Bizi Takip Edin
Ana Sayfa Güncel
Güncel

Yoleri'nin Çin gezisi...

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nun davetiyle Çin'e giden Berrin Yoleri, 2000 yıllık geçmişiyle dünyanın en uzun yapısı olan Çin Seddi'ni ziyaret ederek unutulmaz anlar yaşadı.

Giriş: 26 Ekim 2026, Pazartesi 09:31
Yoleri'nin Çin gezisi...
BERRIN YOLERİ
BERRIN YOLERİ
BERRIN YOLERİ
BERRIN YOLERİ
BERRIN YOLERİ
BERRIN YOLERİ
BERRIN YOLERİ
BERRIN YOLERİ
BERRIN YOLERİ
Yoleri'nin Çin gezisi...
BERRIN YOLERİ
BERRIN YOLERİ
BERRIN YOLERİ
BERRIN YOLERİ
BERRIN YOLERİ
BERRIN YOLERİ
BERRIN YOLERİ
BERRIN YOLERİ
BERRIN YOLERİ

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’nun özel davetiyle gerçekleşen Çin gezisi, cemiyet ve iş dünyasının dikkat çeken isimlerini bir araya getirdi. Davet kapsamında Çin’e giden Berrin Yoleri, ülkenin köklü tarihine ışık tutan simge yapılarını ve kültürel rotalarını yerinde inceledi. Ziyaretin en heyecan verici durağının dünyanın en uzun yapısı kabul edilen Çin Seddi olduğunu belirten Yoleri, tarihi yapının dik ve zorlu merdivenlerini tırmanmanın yorucu ancak son derece etkileyici bir deneyim sunduğunu dile getirdi. Yaklaşık 2000 yıl önce göçebe kavimlerin, özellikle Moğollar ve Hunların saldırılarını engellemek, sınır güvenliğini sağlamak ve ipek yolu üzerindeki ticari trafiği denetlemek amacıyla inşa edilen devasa yapı, görkemiyle ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Gezisi boyunca yerel halk ve genç öğrencilerle de sık sık bir araya gelen Yoleri, Çinli öğrencilerin ilgisiyle karşılaştı. Gençlerle çektirdiği fotoğrafları ve renkli anları takipçileriyle paylaşan Yoleri, tarihi tapınaklar ve geleneksel mimari alanları kapsayan temaslarıyla Çin kültürünü yakından tanıma imkanı buldu.

Çin’ Çin Halk Cumhuriyeti Berrin Yoleri
Paylaş
REKLAM

İlginizi Çekebilir

Boyner Ailesi'nden doğayla iç içe zeytin hasadı
Güncel

Boyner Ailesi'nden doğayla iç içe zeytin hasadı

Ayşe Boyner; kardeşleri Elif, Emine, Murat Boyner ve Metin Anter ile birlikte katıldığı zeytin hasadından neşeli kareler paylaştı. Zeytin kırıp tadım yapan aile, doğayla iç içe geçirdikleri keyifli anlarla takipçilerinin beğenisini topladı.
At sırtında doğa keyfi...
Güncel

At sırtında doğa keyfi...

Bettina Machler, tatil rotası olarak tercih ettiği Endonezya'nın cennet köşesi Sumba'da çektiği at üzerindeki kareleriyle dikkatleri üzerine çekti.
20. yıl gururu...
Güncel

20. yıl gururu...

Bilgün Sazak Dereli, adını taşıyan Bilgün Dereli Anaokulu’nun 20. kuruluş yıldönümü kapsamında okulu ziyaret etti.
İstanbul Modern’e üst düzey ziyaret...
Güncel

İstanbul Modern’e üst düzey ziyaret...

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Kanada Başbakanı Mark Carney ve eşi Diana Fox Carney’yi İstanbul Modern’de ağırladıklarını duyurdu.
Minik Leo Aras için özel kutlama...
Güncel

Minik Leo Aras için özel kutlama...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Feryal Gülman, torunu Leo Aras’ın dünyaya gelişini, düzenlediği özel ve şık bir davetle kutladı.
Koç'tan mağaza ziyareti...
Güncel

Koç'tan mağaza ziyareti...

İş insanı Caroline Koç, markasının özel seçkiyle yer aldığı Galataport’taki yeni konsept mağazayı ziyaret etti.
Toplusoy Ailesi'nin mavi yolculuğu...
Güncel

Toplusoy Ailesi'nin mavi yolculuğu...

İş insanı Buğra Toplusoy, babası Turgut Toplusoy ile özel bir mavi yolculuğa çıktı.
"Gerçek Lüks, Taşıdığı Anlamda Saklı"
Güncel

"Gerçek Lüks, Taşıdığı Anlamda Saklı"

Mücevher markası kuran Ceren Yılmaz; tasarımlarındaki enerjiyi, kardeşi İrem Demir ile yakaladıkları iş ortaklığı dengesini ve marka yolculuklarını HT Kulüp'e anlattı.
HT Kulüp'te bu hafta...
Güncel

HT Kulüp'te bu hafta...

Hande Uluğ'un sunduğu HT Kulüp pazar saat 21:00'da Bloomberg HT ekranlarında...
Venedik'te stres attılar...
Güncel

Venedik'te stres attılar...

Arzu Sabancı ile yakın dostu Şebnem Çapa, arkadaş gruplarıyla birlikte Venedik’in büyüleyici atmosferinde keyifli bir tatil kaçamağı yaptı.
Aile ziyareti...
Güncel

Aile ziyareti...

Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar Demirağ, çocukları Cem ve Ada ile birlikte İstanbul'a gelerek ailesini ziyaret etti.
Melisa Tapan sahaya çıktı...
Güncel

Melisa Tapan sahaya çıktı...

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, İrlanda’daki Mannok tesislerine ilk saha ziyaretini gerçekleştirdi.