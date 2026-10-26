Yoleri'nin Çin gezisi...

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’nun özel davetiyle gerçekleşen Çin gezisi, cemiyet ve iş dünyasının dikkat çeken isimlerini bir araya getirdi. Davet kapsamında Çin’e giden Berrin Yoleri, ülkenin köklü tarihine ışık tutan simge yapılarını ve kültürel rotalarını yerinde inceledi. Ziyaretin en heyecan verici durağının dünyanın en uzun yapısı kabul edilen Çin Seddi olduğunu belirten Yoleri, tarihi yapının dik ve zorlu merdivenlerini tırmanmanın yorucu ancak son derece etkileyici bir deneyim sunduğunu dile getirdi. Yaklaşık 2000 yıl önce göçebe kavimlerin, özellikle Moğollar ve Hunların saldırılarını engellemek, sınır güvenliğini sağlamak ve ipek yolu üzerindeki ticari trafiği denetlemek amacıyla inşa edilen devasa yapı, görkemiyle ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Gezisi boyunca yerel halk ve genç öğrencilerle de sık sık bir araya gelen Yoleri, Çinli öğrencilerin ilgisiyle karşılaştı. Gençlerle çektirdiği fotoğrafları ve renkli anları takipçileriyle paylaşan Yoleri, tarihi tapınaklar ve geleneksel mimari alanları kapsayan temaslarıyla Çin kültürünü yakından tanıma imkanı buldu.