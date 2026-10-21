Koç'tan mağaza ziyareti...

Geleneksel mağazacılık anlayışının ötesine geçerek moda, ev yaşamı, güzellik ve yaşam tarzı ürünlerini tek bir çatıda buluşturan Communité, seçkin markalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türk tasarım dünyasının köklü ve prestijli markalarından Haremlique Istanbul, özel olarak hazırlanan seçkisiyle artık Communité dünyasına katıldı. Cemiyet ve iş dünyasının tanınan isimlerinden Caroline Koç, markasının bu yeni adımını kutlamak üzere Communité’nin Galataport’taki mağazasını ziyaret etti. Yakın dostları ve iş ortaklarıyla bir araya gelen Koç, markanın ev tekstili ve yaşam alanlarına şıklık katan benzersiz koleksiyonunu yerinde inceledi.