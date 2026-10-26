At sırtında doğa keyfi...

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Bettina Machler, tatil rotası olarak tercih ettiği Endonezya'nın cennet köşesi Sumba'da çektiği karelerle dikkatleri üzerine çekti. Dünyaca ünlü lüks tatil beldesi Nihiwatu'da tatilinin tadını çıkaran Machler, doğayla iç içe geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Endonezya'nın eşsiz doğası ve okyanus manzarasıyla bilinen Sumba adasında bulunan Nihiwatu sahillerinde objektiflere yansıyan Bettina Machler, tatilinde macera dolu anlara yer verdi. Sahil boyunca at bindiği anların heyecanını ve huzurunu yaşayan Machler, enerjik ve şık tarzıyla da göz doldurdu. Doğanın muazzam tonlarına olan hayranlığını her fırsatta dile getiren sosyetik isim, bu özel ve keyifli paylaşımına anlamlı bir not düştü. Machler, at sırtındaki neşeli karesini şu sözlerle takipçilerinin beğenisine sundu: "En sevdiğim renkleri görmek için iyi bir gün." Masmavi okyanus, adanın kendine has tropikal doğası ve altın sarısı kumsalların birleştiği manzarada çekilen bu kareler, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Machler'in macera dolu Sumba tatili, hem seyahat tutkunlarının hem de takipçilerinin beğenisini topladı.