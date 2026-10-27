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Londra'da yazdan kalanlar...

İç mimar Alara Koçibey, yaz aylarında oğlu Renç Emre Uzan ile birlikte Londra'nın dünyaca ünlü botanik bahçesi Kew Gardens'a gerçekleştirdiği ziyareti takipçileriyle paylaştı.

Giriş: 27 Ekim 2026, Salı 10:29
Londra'da yazdan kalanlar...
RENÇ EMRE UZAN, ALARA KOÇİBEY 
ALARA KOÇİBEY 
ALARA KOÇİBEY 
ALARA KOÇİBEY 
ALARA KOÇİBEY 
ALARA KOÇİBEY 
ALARA KOÇİBEY 
Londra'da yazdan kalanlar...
RENÇ EMRE UZAN, ALARA KOÇİBEY 
ALARA KOÇİBEY 
ALARA KOÇİBEY 
ALARA KOÇİBEY 
ALARA KOÇİBEY 
ALARA KOÇİBEY 
ALARA KOÇİBEY 

Alara Koçibey, oğlu Renç Emre Uzan ile birlikte Londra’nın dünyaca ünlü botanik bahçesi Kew Gardens’a gerçekleştirdiği ziyareti takipçileriyle paylaştı. 1759 yılına uzanan köklü geçmişi ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki konumuyla dikkat çeken Kew Gardens’ın doğa, mimari ve sanatı buluşturan atmosferine hayran kalan Koçibey, izlenimlerini şu vurgularla aktardı: Viktorya döneminin ikonik cam ve demir strüktürleri olan Palm House ve Temperate House, mimarinin doğayı gölgede bırakmadan onu nasıl ön plana çıkarabileceğinin en güzel örneklerini sunuyor. Bahçenin farklı noktalarında sergilenen Henry Moore’un anıtsal heykelleri, doğa ve sanatın kusursuz uyumunu gözler önüne seriyor. Kew Gardens’ı yalnızca botanik zenginliğiyle değil, sunduğu kültürel deneyimle de çok sevdiğini belirten Alara Koçibey, bu benzersiz alanı "doğanın, mimarinin ve sanatın birbirini tamamladığı yaşayan bir müze" olarak tanımladı.

Renç Emre Uzan Alara Koçibey
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