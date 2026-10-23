İstanbul Modern'e üst düzey ziyaret...

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kanada Başbakanı Mark Carney ve eşi Diana Fox Carney’yi İstanbul Modern’de ağırladıklarını duyurdu. Paylaşılan fotoğraflarda, Mark Carney ve eşi Diana Fox Carney’nin müze alanlarını ve sergileri gezerek Oya Eczacıbaşı ve müze yetkililerinden bilgi aldığı görüldü. Müzenin çağdaş mimarisi ve sergilenen eserler eşliğinde gerçekleşen ziyarette, heyete müze binası ve Türkiye çağdaş sanatına dair detaylar aktarıldı. Eczacıbaşı, paylaşımında "Kanada Başbakanı Mark Carney, eşi Diana Fox Carney ile müzemizi ziyaret etti." notuna yer vererek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret, İstanbul Modern’in uluslararası düzeydeki önemli konukları ağırlamaya devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.