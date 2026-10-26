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Boyner Ailesi'nden doğayla iç içe zeytin hasadı

Ayşe Boyner; kardeşleri Elif, Emine, Murat Boyner ve Metin Anter ile birlikte katıldığı zeytin hasadından neşeli kareler paylaştı. Zeytin kırıp tadım yapan aile, doğayla iç içe geçirdikleri keyifli anlarla takipçilerinin beğenisini topladı.

Giriş: 26 Ekim 2026, Pazartesi 10:21
Boyner Ailesi'nden doğayla iç içe zeytin hasadı
ELİF, EMİNE BOYNER
AYŞE BOYNER
MURAT, ELİF BOYNER
METİN ANTER
EMİNE BOYNER
EMİNE BOYNER, ALİ KÜRŞAT 
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
GENEL 
Boyner Ailesi'nden doğayla iç içe zeytin hasadı
ELİF, EMİNE BOYNER
AYŞE BOYNER
MURAT, ELİF BOYNER
METİN ANTER
EMİNE BOYNER
EMİNE BOYNER, ALİ KÜRŞAT 
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
GENEL 

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Ayşe Boyner, ailesiyle birlikte katıldığı geleneksel zeytin hasadından samimi ve renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Doğanın kalbinde bir araya gelen Boyner ailesi, neşeli anlarıyla takipçilerinin beğenisini topladı. Hasat etkinliğine Elif Boyner, Metin Anter, Emine Boyner, Ali Kürşat ve kardeşleri Murat Boyner katıldı. Gün boyunca zeytinliklerde bir arada zaman geçiren aile üyeleri, hem zeytin topladı hem de mahsulün tadımını gerçekleştirdi. Zeytin kırma ve ayıklama süreçlerine de aktif olarak katılan aile, geleneksel yöntemlerle zeytin kesip ürünleri kasalara yerleştirdi. Ayşe Boyner'in paylaştığı fotoğraflarda, aile bireylerinin zeytin kasalarının başında özenle çalışması, zeytinyağı tadımı yapması ve çocuklarla birlikte doğanın tadını çıkarması dikkat çekti. Hasat sırasında çekilen neşeli kareler ve samimi aile pozları kısa sürede büyük ilgi gördü. Doğal yaşamla iç içe geçirilen bu özel gün, aile üyelerinin birliktelik mesajlarıyla sona erdi.

ZEYTİN HASAT Boyner
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