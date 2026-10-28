Özyeğinler'in misafirleri İstanbul'u keşfetti...

İş dünyasının tanınan isimlerinden Yasemin-Murat Özyeğin çifti, estetik tıbbın dünyaca ünlü ismi Dr. Barbara Sturm ve ailesini İstanbul’da misafir etti. Şehrin tarihi ve turistik noktalarını keşfeden ünlü doktor ve ailesine gezilerinde keyifli anlar eşlik etti. Cemiyet hayatının önde gelen çiftlerinden Yasemin ve Murat Özyeğin, yakın dostları Dr. Barbara Sturm ve ailesini İstanbul’da keyifli bir akşam yemeğinde bir araya getirdi. İstanbul’un tarihi ve kültürel atmosferine hayran kalan dünyaca ünlü Alman doktor, ailesiyle birlikte gerçekleştirdiği şehir gezisini ve renkli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ziyaret kapsamında İstanbul’un tarihi kalbi Kapalıçarşı’yı da gezen konuklar, tarihi sokakların ve çarşının hareketli atmosferinin tadını çıkardı. Alışveriş turu sırasında esnafla ve çevreyle yakından ilgilenen Dr. Barbara Sturm ve ailesi, bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Şehrin lüks butiklerini de ziyaret ederek keyifli bir alışveriş maratonu yapan ekibin neşeli halleri objektiflere böyle yansıdı. Kent turunun ardından Özyeğin çiftinin ev sahipliğinde gerçekleşen akşam yemeğinde bir araya gelen dostlar, unutulmaz bir İstanbul akşamına imza attı.