İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı belirlendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı Mütevelliler Kurulu’nun 22 Nisan 2025 tarihli toplantısında, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’un yeniden İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanlığı’nı üstlenmesine oybirliğiyle karar verildi. 2022’den bu yana vakfın Mütevelliler Kurulu Başkanı olan Ömer M. Koç, bu görevi üç yıl daha sürdürecek. Toplantıda, İKSV Mütevelliler Kurulu Başkan Yardımcılığını ise Organik Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Simone Kaslowski’nin üstlenmesine oybirliğiyle karar verildi. İKSV’nin Yönetim Kurulu, vakfın kurucu sponsoru olan Eczacıbaşı Topluluğu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı başkanlığında çalışmalarına devam ediyor. İKSV Mütevelliler Kurulu, her yıl bir kere toplanarak vakfın bir önceki yıl boyunca yürüttüğü çalışmaları özetleyen faaliyet raporunu, bütçe gelir-gider tablolarını ve denetim kurulunun hazırladığı raporu inceliyor. Bilanço ve gelir-gider hesaplarını gözden geçirdikten sonra uygunluğu konusunda onay veriyor. Yönetim Kurulu’nun süreli üyeleri için yeni adaylar önerilmesi ve üyelerin seçilmesi de Mütevelliler Kurulu’nun görevleri arasında.