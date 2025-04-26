İş insanı Allan Hakko, geçtiğimiz gün Etiler’de bulunan Beca isimli mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Kısa süre önce Selin Yağcıoğlu ile ilişkisini sonlandıran Hakko, ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi. İkilinin ayrılığı hakkında kamuoyunda “ihanet” iddiaları ve Yağcıoğlu’nun evlilik isteği nedeniyle Hakko’nun ilişkiyi bitirdiği yönünde söylentiler dolaşıyordu. Muhabirlerin “İhanet söz konusu mu?” sorusuna cevap veren Allan Hakko, “Beni böyle sorularla konuşturamazsınız. İhanet söz konusu değil,” diyerek iddiaları kesin bir dille yalanladı. Hakko, daha fazla açıklama yapmadan hızla aracına binerek mekandan ayrıldı.

Nazif Şahin KARPUZ