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Bayramda İstanbul'un tadını çıkaracaklar...

İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin bazıları bu bayramda İstanbul'da vakit geçirecek

Giriş: 28 Mart 2025 Cuma
Bayramda İstanbul'un tadını çıkaracaklar...

Bayram geldi çattı! İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler de tatil planını çoktan yaptı. 9 günlük bayram tatiliyle birlikte İstanbul'da kalmayı düşünen iş dünyasının ünlü isimleri şimdiden sakinliğin hayalini kuruyor. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, boş kalan İstanbul'un tadını çıkaracak ünlü isimler arasında yer alıyor. Nazlı Çarmıklı, bayramda İstanbul'da kalarak şehri karış karış gezecek. Beyza Uyanoğlu ise oğlu Muratcan Aslan LGS sınavına hazırlandığı için bu sene bayramda İstanbul'da kalacak. Azer Polat ise bayramda plan yapmadığı için yine İstanbul'un tadını çıkaracak.

Aybala YILDIZ

Suzan Sabancı tatil bayram

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