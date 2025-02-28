İş ve spor dünyası yasta...

Beyhan Benardete 61 yaşında hayatını kaybetti. Muğla Bodrum ilçesi Çamlık Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan iş insanı Beyhan Benardete'den bir süredir haber alamayan ailesi durumu sitenin güvenlik görevlilerine bildirdi. Beyhan Benardete'nin cansız bedeni ile karşılaşan görevliler durumu polise haber verdi. Yaşanan bu acı olay sonrası Beyhan Benardete'nin ailesi ve sevenleri yasa boğuldu. İş, spor ve cemiyet hayatının ünlü isimleri acılı Benardete Ailesi'ni cenaze töreninde yalnız bırakmadı. Bernardete’nin naaşı Bebek Camii'nde yapılan cenaze törenin ardından Silivrikapı Mezarlığı'na defnedildi.

Onur AYDIN