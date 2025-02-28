Beyhan Benardete'ye acı veda...

Önceki gün Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde ölü bulunan iş insanı Beyhan Benardete, kesin ölüm nedeninin tespiti için yapılan otopsinin ardından, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Ani ölümüyle iş, spor ve cemiyet dünyasını yasa boğan Beyhan Benardete, Bebek Camii'nde yapılan cenaze törenin ardından Silivrikapı Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine katılan Ali Koç, Demet Sabancı Çetindoğan, Derin Mermerci, Can Has, Faruk Süren, Emine-Erhan Kamışlı çifti merhum Beyhan Benardete'nin eşi Adil Benardete, oğlu Adilcan Bernadete ve eşi Seda Bernardete'ye taziyelerini ilettiler. Bodrum'daki evinde yalnız yaşayan Beyhan Benardete'den 27 Şubat'ta haber alamayan yakınları, durumu site görevlilerine bildirmiş bunun üzerine Benardete'nin ikametine giren görevliler, iş insanını evin salonunda yerde hareketsiz halde bulmuştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekibi yaptığı incelemede, Benardete'nin yaşamını yitirdiğini belirlenmişti.

Onur AYDIN