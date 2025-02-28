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Sanat tutkunlarına 'Noblesse' sergisi...

Türk Çağdaş resim sanatının öncü isimlerinden Güngör Taner, ışık ve renk armonisiyle oluşturduğu “NOBLESSE” isimli kişisel sergisiyle sanatseverlerle buluştu.

Giriş: 28 Şubat 2025 Cuma
Sanat tutkunlarına 'Noblesse' sergisi...

Türk Çağdaş resim sanatının öncü isimlerinden Güngör TANER, ışık ve renk armonisiyle oluşturduğu dinamik kompozisyonlardan oluşan “NOBLESSE” isimli kişisel sergisiyle sanatseverlerle buluştu. Yurt içinde ve yurt dışında birçok kişisel sergiye imza atan Güngör Taner, 27 Şubat–27 Mart 2025 tarihleri arasında DG Art Project’in ev sahipliğinde, küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üstlendiği "NOBLESSE" isimli kişisel sergisi ile uzun bir aradan sonra sanatseverlerle buluştu. Adını asalet anlamına gelen Fransızca bir sözcük olan “NOBLESSE” den alan sergide sanatçı renklerin özerkliğini vurgulayarak soyut bir anlayış ile koyu ve açık renkler arasında ritmik bir denge oluşturuyor. Türk Resim tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Güngör Taner’in eserlerinde renkler ve formlar, tuvalin sınırlarını aşarak geniş yüzeylerde dengeli ve hareketli bir kompozisyon oluşturuyor. Sanatçının sanat anlayışında, düz boyanmış yüzeylerin üzerinde patlayan lekeler ve renklerin birbiriyle kurduğu ritmik diyalog büyük önem taşıyor. Renkleri, eserlerinde özgürce dans ettirerek kendi anlatım dilini oluşturan sanatçı, koyu ve açık tonların kontrastı ile de eserlerine derinlik katarken izleyiciyi de bu dinamizmin bir parçası hâline getiriyor.

Güngör Taner Noblesse Türk Çağdaş resim sanatı

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