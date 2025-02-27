Beyhan Benardete hayatını kaybetti

İş insanı Beyhan Benardete, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde ölü bulundu. Çamlık Mahallesi'ndeki site evinde yalnız yaşadığı belirtilen Benardete'den haber alamayan yakınları, durumu site görevlilerine bildirdi. Bunun üzerine Benardete'nin ikametine giren görevliler, iş insanını evin salonunda yerde hareketsiz halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekibi yaptığı incelemede, Benardete'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İş insanı Benardete'nin cenazesi savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cenazenin daha sonra kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği cenaze töreninin 28 Şubat cuma öğle namazına takiben Bebek Camii'nde yapılacağı öğrenildi. Annesinin ölüm haberini sosyal medya hesabından doğrulayan oğlu Adilcan Benardete ise acı haberi "Meleğim, cennetim annemi kaybetmenin tarifsiz acısı içerisindeyiz" notuyla paylaştı.