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Koç, Adıyaman’a kütüphane yaptıracak

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Adıyaman Belediyesi’nin girişimleriyle, kente modern bir kütüphane inşa edecek.

Giriş: 13 Şubat 2025 Perşembe
Koç, Adıyaman’a kütüphane yaptıracak

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 24 Aralık’ta Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’u, Adıyaman’a kazandırılan Umut Kent Konteyner Yerleşkesi için teşekkür etmek amacıyla ziyaret etti. Ziyarette, Koç Grubu’nun kente eğitime ilişkin bir yatırım yapabileceği gündeme geldi. Yapılan görüşmelerde Koç Holding yetkilileri, Adıyaman’a bir kütüphane inşa etmek istediklerini belirtti. Başkan Tutdere, bu gelişmeyi şubat ayı meclis toplantısında meclis üyeleriyle paylaştı. Tutdere, şunları söyledi: “İstanbul’da teşekkür ziyaretine gittiğimde, bana ‘Başkan, bir talebiniz var mı’ diye sordular. Ben de, ‘Siz gençleri seviyorsunuz, ancak Adıyaman’daki gençlerimizin ders çalışabilecekleri alanlar çok kısıtlı. Eğer bir kütüphane yaparsanız size şükran borçlu oluruz’ dedim. Bu talebimizi değerlendireceklerini söylediler. Geçtiğimiz hafta bizimle temasa geçerek bu projeye sıcak baktıklarını ve hayata geçireceklerini belirttiler. Kütüphaneye de ‘Atatürk Kütüphanesi’ adını vermek istediklerini ilettiler.”

Ömer Koç Koç Holding kütüphane

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