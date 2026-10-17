Venedik'te stres attılar...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Arzu Sabancı ile yakın dostu Şebnem Çapa, arkadaş gruplarıyla birlikte Venedik’in büyüleyici ve romantik atmosferinde keyifli bir tatil kaçamağı yaptı. İtalya'nın dünyaca ünlü kanalları ve göz alıcı tarihi mimarisi eşliğinde gondol ve tekne turlarına çıkan yakın dostlar, şehrin masalsı dokusunda doyasıya stres attı. Gezi boyunca bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek bu özel anları ölümsüzleştiren grup, neşeli karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi. Şehrin dar sokaklarında ve tarihi mekanlarında geçirdikleri unutulmaz anları takipçilerinin beğenisine sunan ikili, paylaşımlarıyla adeta Venedik rüzgarı estirdi.