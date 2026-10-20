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Toplusoy Ailesi'nin mavi yolculuğu...

İş insanı Buğra Toplusoy, babası Turgut Toplusoy ile özel bir mavi yolculuğa çıktı.

Giriş: 20 Ekim 2026, Salı 10:42
Toplusoy Ailesi'nin mavi yolculuğu...
BUĞRA-TURGUT TOPLUSOY
TURGUT TOPLUSOY
BUĞRA TOPLUSOY
BUĞRA-TURGUT TOPLUSOY
BUĞRA-TURGUT TOPLUSOY
BUĞRA, TALIA TOPLUSOY
Toplusoy Ailesi'nin mavi yolculuğu...
BUĞRA-TURGUT TOPLUSOY
TURGUT TOPLUSOY
BUĞRA TOPLUSOY
BUĞRA-TURGUT TOPLUSOY
BUĞRA-TURGUT TOPLUSOY
BUĞRA, TALIA TOPLUSOY

Uzun süredir eşi Ceyda Ateş ve kızı Talia ile birlikte ABD’de yaşayan iş insanı Buğra Toplusoy, Türkiye’ye dönerek babası Turgut Toplusoy ile özel bir mavi yolculuğa çıktı. İş insanı Turgut Toplusoy'un oğlu Buğra Toplusoy, sosyal medya hesabından babasıyla birlikte çıktığı sonbahar tatilinden keyifli anları takipçileriyle paylaştı. Marmaris ile Göcek arasında 4 gün süren bir yelken rotası çizen Toplusoy, dümenin başına kendisi geçti. Sosyal medya paylaşımında deniz tutkunlarına tavsiyelerde bulunan Buğra Toplusoy, sonbahar aylarında yelken yapmanın güzelliğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Yelken yapmak istiyorsanız yazı beklemeyin. Babamla Marmaris-Göcek arası 4 gün geçirdik; deniz müthişti, koylar bomboştu. Bu mevsim yazdan çok daha keyifliymiş." Teknede babası Turgut Toplusoy ile geçirdiği huzurlu anları paylaştığı gönderi, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Buğra Toplusoy Turgut Toplusoy
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