Sabancı'nın reklam yüzü İtalyan oyuncu...

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, Gökhan Eşeli ile birlikte kendi markasıyla kozmetik ve longevity sektörüne adım atmıştı. Suzan Hanım'ın, şimdi de reklam filmi için, İtalyan oyuncu ve model Alvise Rigo ile anlaştı. Bu işbirliğini sosyal medyadan duyuran Sabancı, İtalyan oyuncu ile olan fotoğraflarını paylaştı. Sabancı, "Yaşam disiplini, spor tutkusu, maceracı ruhu ve hayata enerjik yaklaşımı markamıza çok uyduğu için beraber çalışmaya karar verdik" diyerek ünlü oyuncu olan işbirliğinden memnun olduğunu ifade etti.