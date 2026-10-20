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"Gerçek Lüks, Taşıdığı Anlamda Saklı"

Mücevher markası kuran Ceren Yılmaz; tasarımlarındaki enerjiyi, kardeşi İrem Demir ile yakaladıkları iş ortaklığı dengesini ve marka yolculuklarını HT Kulüp'e anlattı.

Giriş: 20 Ekim 2026, Salı 09:57
"Gerçek Lüks, Taşıdığı Anlamda Saklı"
"Gerçek Lüks, Taşıdığı Anlamda Saklı"

Kardeşi İrem Demir ile birlikte hayata geçirdikleri Meri Krutzo markasıyla cemiyet hayatının stil sahibi isimlerinin radarına giren Ceren Yılmaz, mücevher ve tasarım anlayışlarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tasarımlarında doğal taşların enerjisine, sembollere ve kişisel hikâyelere odaklandıklarını belirten Yılmaz, lüks anlayışının günümüzde kabuk değiştirdiğini vurguladı. Mücevher seçimlerinde artık gösterişten ziyade ruhsal bağ ve anlamın ön plana çıktığını ifade eden Ceren Yılmaz, “Eskiden gösteriş daha çok dikkat çekici ve fazla parça kullanmakla ilişkilendiriliyordu. Ancak günümüzde gerçek lüks, bir parçanın ne kadar dikkat çektiğinden çok, sizinle ne kadar özdeşleştiği ve size ne hissettirdiğiyle ilgili” dedi.

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