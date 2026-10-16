Aile ziyareti...

Hayatını ailesiyle birlikte Dubai'de sürdüren cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, çocukları Cem ve Ada ile birlikte Türkiye'ye gelerek unutulmaz bir aile buluşmasına imza attı. Dubai’deki yaşamını bir süreliğine geride bırakarak İstanbul’a ayak basan Aslışah Alkoçlar Demirağ, aile saadetiyle dikkat çekti. Aslışah Hanım, bu anlamlı ziyarette annesi Gülşah Alkoçlar, babası Ender Alkoçlar, dedesi Türk futbolunun ve Galatasaray’ın efsane isimlerinden Selim Soydan ve anneannesi yeşilçam'ın çınarı Hülya Koçyiğit ile bir araya geldi. Çocukları Cem ve Ada ile birlikte aile büyüklerinin kapısını çalan Aslışah Alkoçlar Demirağ, dedesi Selim Soydan ve anneannesi Hülya Koçyiğit ile hasret giderdi. Torunlarının sevgi gösterileriyle duygusal ve neşeli anlar yaşayan aile büyükleri, bu özel buluşmayı bolca hatıra fotoğrafıyla ölümsüzleştirdi. Dubai sevinciyle İstanbul’a gelen ve ailesinin yanındaki mutluluğunu paylaşan Aslışah Alkoçlar Demirağ ve çocuklarının bu samimi aile kareleri, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.