'Sabancı' sahaya çıktı...

Çimsa Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, geçtiğimiz aylarda Çimsa bünyesine katılan İrlanda merkezli yapı malzemeleri üreticisi Mannok’un üretim tesislerine ilk saha ziyaretini gerçekleştirdi. Ziyareti kapsamında operasyonel süreçleri yerinde inceleyen Tapan, bölgedeki çalışma arkadaşlarıyla da bir araya geldi. Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin izlenimlerini paylaşan Melisa Sabancı Tapan, İrlanda’nın Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık arasındaki stratejik konumuna dikkat çekerek, Mannok’un her iki pazardaki varlığının bölge dinamiklerini anlamak açısından önemli bir deneyim olduğunu belirtti.

Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Çalışmaları

Tesislerdeki çevresel ve sosyal sorumluluk uygulamalarına da değinen Sabancı Tapan; çalışanlar tarafından bakımı üstlenilen ve elde edilen bal gelirlerinin yardım amaçlı kullanıldığı arı kovanları, bölgedeki kuş popülasyonunun takibi ve biyoçeşitliliğe ilişkin farkındalık görsellerinin kendisinde olumlu bir izlenim bıraktığını aktardı. Ziyaretinin sonunda misafirperverlikleri ve paylaşımları için Mannok ekibine teşekkür eden Melisa Sabancı Tapan, şirket bünyesindeki kültürel entegrasyonun ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımın önemini vurguladı.