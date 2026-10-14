Haberturk
Güncel Davetler Caddeler Haftanın Şıkları Moda Tatil Söyleşi Jet Set Magazin Hattı Galeri Video
BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
HTKulüp Logo
Bizi Takip Edin
Ana Sayfa Güncel
Güncel

Toplusoy'un New York mesaisi...

BM haftası için New York'ta küresel iş dünyası ve diplomatik çevrelerle bir araya gelen Buğra Toplusoy, ASKON USA çatısı altında yürütülen stratejik buluşmalara katıldı.

Giriş: 14 Ekim 2026, Çarşamba 09:58
Toplusoy'un New York mesaisi...
BUĞRA TOPLUSOY
BUĞRA TOPLUSOY
BUĞRA TOPLUSOY
GENEL
BUĞRA-CEYDA, TALIA TOPLUSOY
BUĞRA, TALIA TOPLUSOY
Toplusoy'un New York mesaisi...
BUĞRA TOPLUSOY
BUĞRA TOPLUSOY
BUĞRA TOPLUSOY
GENEL
BUĞRA-CEYDA, TALIA TOPLUSOY
BUĞRA, TALIA TOPLUSOY

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği USA Yönetim Kurulu Üyesi genç iş insanı Buğra Toplusoy, Eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu haftası dolayısıyla New York’ta gerçekleştirilen üst düzey networking etkinliklerine katıldı. İş dünyasının küresel dinamiklerini yakından takip eden Toplusoy, New York temaslarına dair kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. ASKON USA çatısı altında yürütülen çalışmalar kapsamında New York’a giden Toplusoy, BM haftasının yarattığı uluslararası diplomasi ve iş dünyası atmosferinde verimli görüşmeler gerçekleştirdi. Paylaştığı fotoğraflarda, Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu, Türkevi ve önemli organizasyonların düzenlendiği tarihi mekanlarda görülen Toplusoy, etkinlikler süresince farklı ülkelerden diplomatlar, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Genç iş insanı Buğra Toplusoy, paylaşımına eklediği notta, Eylül ayındaki yoğun ajandası nedeniyle fotoğrafları paylaşmaya ancak fırsat bulabildiğini belirterek, New York’taki temaslarının verimliliğine vurgu yaptı. Toplusoy'un bu ziyareti, ASKON’un uluslararası platformlardaki etkinliğini artırma vizyonunun bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

ASKON USA Buğra Toplusoy
Paylaş
REKLAM

İlginizi Çekebilir

'Rahmi Koç' turnuvada sahaya çıktı
Güncel

'Rahmi Koç' turnuvada sahaya çıktı

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Süleyman Bodur Golf Turnuvası'nda sahaya çıktı.
Maskeli doğum günü partisi...
Güncel

Maskeli doğum günü partisi...

Nevbahar Koç, dünyaca ünlü takı tasarımcısı dostu Loree Rodkin ile birlikte İtalya’nın büyüleyici şehri Venedik’te düzenlenen özel bir kutlamaya katıldı.
Ergene'den eski eşi Özilhan'a vefa...
Güncel

Ergene'den eski eşi Özilhan'a vefa...

Etiler’de objektiflere yansıyan Yasemin Ergene, kaza geçiren eski eşi İzzet Özilhan'ı ziyaret etmesiyle ilgili çıkan iddialara yanıt verdi: "Aramızda bir sorun yok."
Mardin'de geleneksel tören...
Güncel

Mardin'de geleneksel tören...

Nazlı ve Hacı Sabancı çifti, yakın arkadaşlarının oğullarının vaftiz töreni için Mardin'e gitti.
Sabancı’dan Koç’a doğum günü kutlaması...
Güncel

Sabancı’dan Koç’a doğum günü kutlaması...

Türk iş dünyasının ve cemiyet hayatının önde gelen iki köklü ailesi anlamlı bir kutlamada bir araya geldi. Demet Sabancı Çetindoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla komşusu ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un yeni yaşını kutladı.
Suna’nın Kızları 5. yılını geride bıraktı
Güncel

Suna’nın Kızları 5. yılını geride bıraktı

Annesi Suna Kıraç’ın eğitim hayallerini yaşatmak amacıyla yola çıkan İpek Kıraç liderliğindeki Suna’nın Kızları, 5 yılda 28 binden fazla kişiye ulaştı. Beşinci yıla özel belgesel projesinde konuşan Kıraç, “Asıl etkiyi bir nesil sonrasında, 30. yılımızda göreceğiz; bu çalışmayı hem annem hem babam için yapıyorum” dedi.
Şampiyonlar belli oldu
Güncel

Şampiyonlar belli oldu

Kemer Country Club’da düzenlenen “JETEX-İGA Golf Cup”, bu yıl da golf tutkunlarını bir araya getirdi.
Amsterdam'da Küresel Liderlik Zirvesi...
Güncel

Amsterdam'da Küresel Liderlik Zirvesi...

Türk iş insanlarından Niv Garih ve Selin Habbab Amsterdam'da düzenlenen YPO Global Liderlik Konferansı'na katıldı.
Ailece doğum günü...
Güncel

Ailece doğum günü...

Suzan Şen, kızı Melisa Keçeli’nin yeni yaşını aile arasında düzenlenen samimi bir kutlamayla renklendirdi. Şen, sosyal medya hesabından paylaştığı aile fotoğrafına "Hepimizi bir araya getiren neşemizsin" notunu düşerek kızının doğum gününü duygusal sözlerle kutladı.
Koç'tan File'nin Sultanları'na 1 Milyon Euro destek
Güncel

Koç'tan File'nin Sultanları'na 1 Milyon Euro destek

Filenin Sultanları’nın 2026 yılında elde ettiği tarihi başarıların ardından Koç Holding’den milli takıma büyük bir jest geldi.
'Zamanın İki Yakası' sergisi...
Güncel

'Zamanın İki Yakası' sergisi...

Sanatçı Antonis Donef’in İstanbul’daki ilk kişisel sergisi “Zamanın İki Yakası/ Two Shores of Time”ı sanatseverlerin beğenisine sundu.
Koç ve Tümen markalarını anlattı
Güncel

Koç ve Tümen markalarını anlattı

Koku sanatının yeni temsilcileri Nevbahar Koç ile Esra Tümen, kurdukları niş parfüm markasının perde arkasını ve hikayesini paylaştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni  sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.