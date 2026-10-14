Toplusoy'un New York mesaisi...

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği USA Yönetim Kurulu Üyesi genç iş insanı Buğra Toplusoy, Eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu haftası dolayısıyla New York’ta gerçekleştirilen üst düzey networking etkinliklerine katıldı. İş dünyasının küresel dinamiklerini yakından takip eden Toplusoy, New York temaslarına dair kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. ASKON USA çatısı altında yürütülen çalışmalar kapsamında New York’a giden Toplusoy, BM haftasının yarattığı uluslararası diplomasi ve iş dünyası atmosferinde verimli görüşmeler gerçekleştirdi. Paylaştığı fotoğraflarda, Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu, Türkevi ve önemli organizasyonların düzenlendiği tarihi mekanlarda görülen Toplusoy, etkinlikler süresince farklı ülkelerden diplomatlar, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Genç iş insanı Buğra Toplusoy, paylaşımına eklediği notta, Eylül ayındaki yoğun ajandası nedeniyle fotoğrafları paylaşmaya ancak fırsat bulabildiğini belirterek, New York’taki temaslarının verimliliğine vurgu yaptı. Toplusoy'un bu ziyareti, ASKON’un uluslararası platformlardaki etkinliğini artırma vizyonunun bir yansıması olarak değerlendiriliyor.