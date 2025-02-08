Dostları 'Burcu Hanif'i' andı!

İki yıl önce mücadele ettiği amansız hastalığına yenik düşerek hayata gözlerini yuman Burcu Hanif'i yakın dostları yad etti. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Simla Beyazıt ve Zeynep Üstünel Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndaki çalışmalarıyla her zaman ön planda olan Hanif'le çekilen fotoğraflarıyla hüzünlü anlar yaşadılar. Çok sevdiği arkadaşına veda etmenin burukluğunu yaşayan Üstünel paylaşımına 'Birlikte çok fotoğrafımız var ama ben en çok bu fotoğrafımızı seviyorum. 2018 TOG Bazar'a hazırlanıyoruz. 2 sene oldu hep aklımda hep kalmbimdesin. Huzur içinde uyu güzel Burcum' notunu düşerek takipçilerini hüzünlendirdi.